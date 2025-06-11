В Греции медведь столкнул туриста в 800-метровый овраг

Инцидент случился в гористой местности недалеко от города Кавала, в лесу Фракту. По словам спутника погибшего Димитриса Киороглу, они внезапно наткнулись на зверя. Один из туристов попытался отпугнуть медведя газовым баллончиком, но животное атаковало Христиана Ставрианидиса и столкнуло его с обрыва.