В Греции медведь столкнул туриста в 800-метровый овраг

Бурый медведь напал на туристов, в результате чего один из них погиб, упав с высоты около 800 метров. О трагическом случае в северной Греции рассказывает CBS News.
Инцидент случился в гористой местности недалеко от города Кавала, в лесу Фракту. По словам спутника погибшего Димитриса Киороглу, они внезапно наткнулись на зверя. Один из туристов попытался отпугнуть медведя газовым баллончиком, но животное атаковало Христиана Ставрианидиса и столкнуло его с обрыва.
Спасатели национального центра ЕКАV обнаружили тело пострадавшего на глубине 792 метра. Представители греческой организации по защите дикой природы «Arcturos» отметили, что, скорее всего, медведь действовал в состоянии самообороны.
«Медведь просто пытался оттолкнуть то, что воспринималось как угроза», — заявил представитель организации Панос Стефану.
Христос Ставрианидис был опытным путешественником и исследователем. Незадолго до трагедии он обнаружил затерянные в лесу останки военного самолёта времен Второй мировой войны и работал над созданием безопасного маршрута к этому месту.
Бурые медведи находятся под защитой закона в Греции. Наиболее крупные популяции обитают в горах Западного Родопа, а также в северных и центральных районах горного хребта Пиндос.