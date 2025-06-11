В Волгоградской области главбух похитила у университета почти 6 млн рублей

Женщину обвинили в преступлении по ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием своего служебного положения, в том числе в особо крупном размере».
Установлено, что с января 2020 года по декабрь 2023 года фигурант дела оформляла от лица образовательного учреждения договоры выполнение работ и предоставление услуг. Для этого она использовала персональные данные знакомых.
При этом фактически работы не проводились, а женщина получила деньги из бюджета организации. Главбух тратила незаконно полученные средства на свои нужды. Всего она похитила более 5,8 млн рублей.
Женщина признала свою вину частично, но полностью возместила причиненный материальный ущерб. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ по региону.
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлено в Михайловский районный суд, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.