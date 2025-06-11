17-летний юноша утонул в реке в Воронеже

По предварительным данным, днем 8 июня 17-летний житель Воронежа вместе с друзьями отдыхал на берегу реки в Железнодорожном районе города на необорудованном пляже, где купаться запрещено. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.