17-летний юноша утонул в реке в Воронеже

По предварительным данным, днем 8 июня 17-летний житель Воронежа вместе с друзьями отдыхал на берегу реки в Железнодорожном районе города на необорудованном пляже, где купаться запрещено. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
В какой-то момент парень вместе с подругой решил переплыть реку. На другом берегу девушка оказалась одна, так как плывшего за ней друга не обнаружила. 9 июня тело юноши водолазы достали со дна реки.
Следователь СК осмотрел место происшествия, не обнаружив на теле погибшего видимых следов насильственной смерти.
— Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — уточнили в СК.