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17-летний юноша утонул в реке в Воронеже

Он зашел в воду на пляже, где купаться запрещено.

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Источник: Комсомольская правда

По предварительным данным, днем 8 июня 17-летний житель Воронежа вместе с друзьями отдыхал на берегу реки в Железнодорожном районе города на необорудованном пляже, где купаться запрещено. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В какой-то момент парень вместе с подругой решил переплыть реку. На другом берегу девушка оказалась одна, так как плывшего за ней друга не обнаружила. 9 июня тело юноши водолазы достали со дна реки.

Следователь СК осмотрел место происшествия, не обнаружив на теле погибшего видимых следов насильственной смерти.

— Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — уточнили в СК.