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В Самарской области 48-летний мужчина незаконно хранил карабин и 43 патрона

В Исаклинском районе самарского региона полиция выявила незаконное хранение оружия.

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В Исаклинском районе самарского региона полиция выявила незаконное хранение оружия. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.

Как стало известно, местный житель хранил у себя в жилище карабин советского производства и 43 патрона для него. Карабин оказался нарезным, обычно такой предназначается для охоты.

На допросе мужчина не стал отрицать вины и отметил, что забыл сдать оружие и боеприпасы после истечения срока лицензии.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ.

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