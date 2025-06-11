Следователи назвали причину пожара в Березовском районе, унесшего жизни четверых детей

При исследовании газового котла установлено, что он не был оборудован отбойными пластинами, распределительной решеткой и защитным кожухом, что противоречило техническим требованиям. Владелица дома знала о неисправностях оборудования и периодических выбросах пламени через эксплуатационные отверстия, но не сообщила об этом специалистам. Кроме того, в котельной сушилось белье, а в полимерных пакетах хранились одежда и обувь, что создавало опасность возгорания. Следствие установило, что в ветреную погоду пламя вырывалось из конструктивных отверстий газового котла на 20 см.