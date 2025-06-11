Следователи назвали причину пожара в Березовском районе, унесшего жизни четверых детей

По данным следствия, 14 апреля прошлого года в деревне Ястребель произошел пожар в частном доме, унесший жизни четверых малолетних детей в возрасте от двух месяцев до шести лет. По факту гибели детей расследовалось уголовное дело по ч.3 ст. 304 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК.
Правоохранители установили, что утром в день происшествия отец уехал по делам, а в доме остались мать и пятеро детей. Четверо находились в гостиной, а грудной ребенок спал в соседней комнате. Женщина почуяла запах гари из веранды, где располагался газовый котел, а затем обнаружила возгорание. Попытка набрать воду из колодца для тушения огня не увенчалась успехом. Пламя быстро охватило дом. Спастись удалось лишь 4-летней девочке.
При исследовании газового котла установлено, что он не был оборудован отбойными пластинами, распределительной решеткой и защитным кожухом, что противоречило техническим требованиям. Владелица дома знала о неисправностях оборудования и периодических выбросах пламени через эксплуатационные отверстия, но не сообщила об этом специалистам. Кроме того, в котельной сушилось белье, а в полимерных пакетах хранились одежда и обувь, что создавало опасность возгорания. Следствие установило, что в ветреную погоду пламя вырывалось из конструктивных отверстий газового котла на 20 см.
«Соблюдение правил пожарной безопасности — обязанность собственников жилья. Именно пренебрежение этими правилами, эксплуатация неисправного оборудования и хранение легковоспламеняющихся предметов вблизи источника огня обернулись непоправимой трагедией», — подчеркнули в СК.
По результатам расследования уголовного дела правоохранители получили неопровержимые доказательства, подтверждающие прямую причинно-следственную связь между действиями матери и наступившей трагедией. Ввиду акта амнистии принято решение о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.