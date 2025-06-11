Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье вынесли приговор по делу об убийстве 26-летней давности

Жителя Приморья осудили за убийство на заправке, совершенное 26 лет назад.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В Приморье вынесли приговор по уголовному делу об убийстве на автозаправке, которое было завершено 26 лет назад. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное надзорное ведомство.

Прокуратура Первореченского района Владивостока поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя 1975 года рождения. Его признали в убийстве с разбоем.

Суд установил, что в ноябре 1998 года обвиняемый в помещении операторской на заправке, где работал его знакомый, и напал на мужчину. Он пять раз ударил его ножом. Потерпевший скончался на месте. После этого обвиняемый похитил из кассы 3 тысячи рублей.

Сторона защиты настаивала на прекращении уголовного дела — истекли сроки давности. Но суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 16 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.