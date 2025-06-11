В Приморье вынесли приговор по делу об убийстве 26-летней давности

Суд установил, что в ноябре 1998 года обвиняемый в помещении операторской на заправке, где работал его знакомый, и напал на мужчину. Он пять раз ударил его ножом. Потерпевший скончался на месте. После этого обвиняемый похитил из кассы 3 тысячи рублей.