Депутаты Башкирии не стали включат квас и кумыс в список энергетиков

Стали известны подробности нового закона, который ограничивает продажу тонизирующих безалкогольных напитков в Башкирии. Как пояснили спикер Госсобрания республики Константин Толкачев, традиционные башкирские напитки, типа кумыса и кваса, не попадают под действие ограничений, вводимых с 1 сентября.
Напомним, в регионе готовятся к введению дополнительных мер регулирования продажи безалкогольных энергетических напитков. С осени будет запрещена их реализация в образовательных и медицинских учреждениях, культурных заведениях и спортивных комплексах. Эти ограничения касаются продуктов, специально обогащенных стимулирующими веществами: кофеином и растительными экстрактами (гуарана, женьшень, лимонник) в концентрациях, обеспечивающих тонизирующий эффект.
Как подчеркнул парламентарий, натуральные ферментированные напитки, производимые в регионе, принципиально отличаются по составу от промышленных энергетиков. В кумысе и квасе отсутствуют искусственно добавленные стимуляторы, а их естественное брожение не создает выраженного тонизирующего действия.
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