Депутаты Башкирии не стали включат квас и кумыс в список энергетиков

Напомним, в регионе готовятся к введению дополнительных мер регулирования продажи безалкогольных энергетических напитков. С осени будет запрещена их реализация в образовательных и медицинских учреждениях, культурных заведениях и спортивных комплексах. Эти ограничения касаются продуктов, специально обогащенных стимулирующими веществами: кофеином и растительными экстрактами (гуарана, женьшень, лимонник) в концентрациях, обеспечивающих тонизирующий эффект.