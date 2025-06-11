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«Автобус въехал в остановившуюся после ДТП Audi». Водитель сгорел при столкновении двух авто и автобуса на М-1 в Барановичском районе

Под Барановичами водитель погиб в загоревшейся Audi в ДТП с Peugeot и автобусом.

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Источник: Комсомольская правда

В Барановичском районе во время жесткого ДТП на М-1 погиб водитель «Ауди», загоревшейся после столкновения. Подробнее об аварии рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Смертельная авария произошла вечером 10 июня на международной автомагистрали в пределах Барановичского района. Примерно в 21.30 часов 44-летний житель Бреста на микроавтобусе «Пежо». двигаясь в сторону Бреста, не выбрал безопасную дистанцию и въехал в попутный «Ауди», за рулем которой был 34-летний брестчанин.

Водитель автобуса не смог затормозить перед остановившейся в полосе после столкновения Audi. Фото: УВД Брестского облисполкома.

После столкновения «Пежо» оказалось в правой по ходу движения обочине, а «Ауди» съехал в левую полосу движения, где остановился.

В этот же момент 37-летний житель Гродненской области, управлявший туристическим автобусом «МАН», не затормозил и въехал в «Ауди», которая после этого загорелась.

— Водитель автомобиля «Ауди» погиб, — прокомментировали в УВД.

Также сообщается, что в момент ДТП в автобусе находилось 22 пассажира. В аварии пострадала 54-летняя пассажирка, которую отпустили после оказания медпомощи.

Расследуется уголовное дело.

Местная газета «Наш край» также опубликовала видео с места аварии на 224-м километре трассы М-1. Очевидцы сняли, как спасатели МЧС ликвидировали возгорание иномарки.

Между тем МЧС сообщило, что дроны и авиация будут контролировать стихийные пляжи в Беларуси летом 2025.