«Автобус въехал в остановившуюся после ДТП Audi». Водитель сгорел при столкновении двух авто и автобуса на М-1 в Барановичском районе

Смертельная авария произошла вечером 10 июня на международной автомагистрали в пределах Барановичского района. Примерно в 21.30 часов 44-летний житель Бреста на микроавтобусе «Пежо». двигаясь в сторону Бреста, не выбрал безопасную дистанцию и въехал в попутный «Ауди», за рулем которой был 34-летний брестчанин.