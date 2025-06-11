В Новгородской области задержали украинского агента, готовившего теракт

Установлено, что гражданин Украины, 1997 года рождения, посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с куратором, по его заданию поджег два автомобиля с символикой СВО, провел разведку объектов критической инфраструктуры, осуществил сбор данных о сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций региона.
Кроме того, действуя по команде спецслужб Украины, фигурант изъял самодельное взрывное устройство из тайника в Великом Новгороде с целью подрыва автомобиля, принадлежащего общественному деятелю — ветерану СВО, и при подготовке теракта был задержан сотрудниками ФСБ России.
«В отношении задержанного следственным отделением УФСБ России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункта “б” части 3 статьи 205 (“Приготовление к террористическому акту”) и пункта “а” части 3, статьи 222.1 (“Незаконные приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств”) УК России, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы», — подчеркивается в сообщении.
Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях задержанного признаков статей 281 («Диверсия»), 276.1 («Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против Российской Федерации») УК России и розыску их заказчика.
В ведомстве обратили внимание, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.