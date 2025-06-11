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В Уфе без воды остались 54 жилых дома, школа, лицей и детсад

В Октябрьском районе Уфы произошло аварийное отключение горячего водоснабжения, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города.

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Источник: Reuters

Без воды осталось 19 жилых домов по улицам Набережная реки Уфы, Натальи Ковшовой, Юрия Гагарина, а также Башкирский лицей имени Искужина.

В Октябрьском районе горячую воду отключили в десяти жилых домах на улице Давлеткильдеева и на бульваре Тюлькина, а также в школе № 88 и детском саду № 322. Ремонтные работы проводят сотрудники ООО «БашРТС».

В Калининском районе без горячей и холодной воды остались семь жилых домов на улице Шумавцова, Маяковского, Победы, а также на Первомайской и Нежинской улицах. Проблему устранят сотрудники ГУП «Уфаводоканал». Горячую воду также отключили в двух домах на Черниковской улице. Ремонтные работы проводят сотрудники ООО «БашРТС».

В Кировском районе без холодной воды остались десять жилых домов на улице Авроры, а в Советском районе — шесть домов на Бакалинской улице.

Причина отключения воды, как и время завершения работ, не указываются.