В Уфе без воды остались 54 жилых дома, школа, лицей и детсад

В Калининском районе без горячей и холодной воды остались семь жилых домов на улице Шумавцова, Маяковского, Победы, а также на Первомайской и Нежинской улицах. Проблему устранят сотрудники ГУП «Уфаводоканал». Горячую воду также отключили в двух домах на Черниковской улице. Ремонтные работы проводят сотрудники ООО «БашРТС».