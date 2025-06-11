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МЧС назвало причину пожара в частной клинике на Большой Покровской

Крупный пожар в частной клинике в Нижнем Новгороде устроили рабочие, ремонтировавшие крышу. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, были нарушены требования пожарной безопасности при проведении огневых работ.

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Источник: МЧС по Нижегородской области

Отмечается, что установить причину случившегося удалось в ходе опроса должностных лиц, а также проведенных специалистами МЧС мероприятий.

Напомним, что днем 10 июня вспыхнула крыша трехэтажного здания на Большой Покровской улице, в котором располагается медицинский центр. Огонь охватил в общей сложности 400 квадратных метров. Для тушения пришлось полностью перекрыть участок дороги в районе «Серой лошади».

Позже выяснилось, что во время пожара врачи проводили серьезную операцию, и остановить ее не представлялось возможным. Пациентку успешно прооперировали. В случившемся разбирается прокуратура. Клиника на Покровке временно приостановила работу.