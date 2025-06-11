МЧС назвало причину пожара в частной клинике на Большой Покровской

Отмечается, что установить причину случившегося удалось в ходе опроса должностных лиц, а также проведенных специалистами МЧС мероприятий.
Напомним, что днем 10 июня вспыхнула крыша трехэтажного здания на Большой Покровской улице, в котором располагается медицинский центр. Огонь охватил в общей сложности 400 квадратных метров. Для тушения пришлось полностью перекрыть участок дороги в районе «Серой лошади».
Позже выяснилось, что во время пожара врачи проводили серьезную операцию, и остановить ее не представлялось возможным. Пациентку успешно прооперировали. В случившемся разбирается прокуратура. Клиника на Покровке временно приостановила работу.