«Да, самолет, действительно, вынужденно приземлился только что в Екатеринбурге, причина пока не установлена», — сказала собеседница агентства на просьбу прокомментировать инцидент.
Самолет, летевший из Новосибирска в Петербург, сел в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Самолет, летевший рейсом Новосибирск — Санкт-Петербург, вынужденно приземлился в екатеринбургском аэропорту «Кольцово», сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.