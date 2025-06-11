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Самолет, летевший из Новосибирска в Петербург, сел в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Самолет, летевший рейсом Новосибирск — Санкт-Петербург, вынужденно приземлился в екатеринбургском аэропорту «Кольцово», сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

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Источник: © РИА Новости

«Да, самолет, действительно, вынужденно приземлился только что в Екатеринбурге, причина пока не установлена», — сказала собеседница агентства на просьбу прокомментировать инцидент.