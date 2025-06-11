Суд запросил шесть лет для второго фигуранта дела об истязании мальчика

Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам опекуна Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь, избивала его и применяла к нему пытки, а 2 декабря 2022 года избила мальчика металлическим предметом, связала ноги скотчем, утопила в ванне и спрятала тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей соцвыплат.