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В Челябинской области вырубят 30 га леса для борьбы с вредителями

В регионе состоялось совещание, посвящённое проблеме с жуками-короедами.

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Источник: SuperOmsk.ru

Полиграф уссурийский угрожает здоровью лесных насаждений, потому борьба с ним — один из приоритетов в работе ГУ лесами в Челябинской области. Кроме сотрудников этой структуры в обсуждении темы приняли участие представители администраций Златоуста и Нязепетровска, организаций-лесопользователей, Центра защита леса и национального парка «Таганай».

В прошлые годы основным направлением удара членистоногого убийцы деревьев стали насаждения в Златоустовском и Нязепетровском округах. Мёртвые растения, погубленные короедом, находили и на территориях близлежащих охраняемых объектов. Чтобы спасти деревья и предотвратить распространение вредителя, было решено провести в этом году профилактические вырубки. На сегодняшний день запланировано снести порядка тридцати гектаров заражённых лесов. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе ГУ лесами региона.