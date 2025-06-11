В Челябинской области вырубят 30 га леса для борьбы с вредителями

В прошлые годы основным направлением удара членистоногого убийцы деревьев стали насаждения в Златоустовском и Нязепетровском округах. Мёртвые растения, погубленные короедом, находили и на территориях близлежащих охраняемых объектов. Чтобы спасти деревья и предотвратить распространение вредителя, было решено провести в этом году профилактические вырубки. На сегодняшний день запланировано снести порядка тридцати гектаров заражённых лесов. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе ГУ лесами региона.