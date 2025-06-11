В Башкирии 37-летняя женщина оказалась под тележкой со стеклом и лишилась ноги

Стали известны результаты расследования тяжелого несчастного случая на производстве в Салавате. Тогда пострадала 37-летняя сотрудница предприятия «Салаватстекло». Как установила республиканская Гострудинспекция, женщина, получившая травмы, выполняла работу, не соответствующую ее должностным обязанностям.
Напомним, ЧП произошло в ночь на 14 марта, когда двое работниц цеха фотопечати занимались покраской и маркировкой стеклянных изделий. После обработки первой партии из 60 единиц продукции женщины самостоятельно погрузили стекло на специальные тележки-пирамиды и перевезли в другой цех. При попытке переместить вторую партию одна из тележек опрокинулась на работницу, в результате чего ей пришлось ампутировать левую голень.
— Перемещение стеклянных изделий не входило в обязанности пострадавшей. Более того, использование подобного оборудования на ее рабочем месте не было предусмотрено технологическим процессом. Также выяснилось, что работодатель не провел обязательный инструктаж по технике безопасности перед поручением несвойственных работ, — рассказала руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина.
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