В Башкирии 37-летняя женщина оказалась под тележкой со стеклом и лишилась ноги

Напомним, ЧП произошло в ночь на 14 марта, когда двое работниц цеха фотопечати занимались покраской и маркировкой стеклянных изделий. После обработки первой партии из 60 единиц продукции женщины самостоятельно погрузили стекло на специальные тележки-пирамиды и перевезли в другой цех. При попытке переместить вторую партию одна из тележек опрокинулась на работницу, в результате чего ей пришлось ампутировать левую голень.