Пермяк похитил 6,4 млн рублей со взломанных личных аккаунтов в банке

Обвиняемый вместе со своим подельником приобретал СИМ-карты, абонентские номера которых ранее использовались гражданами для регистрации в мобильном приложении банка. После получения доступа к личным аккаунтам мошенники похищали со счетов сбережения, дистанционным способом оформляли заявки на получение кредитов и снимали поступавшие заемные средства.