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Пермяк похитил 6,4 млн рублей со взломанных личных аккаунтов в банке

Жителю Перми прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Перми. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Обвиняемый вместе со своим подельником приобретал СИМ-карты, абонентские номера которых ранее использовались гражданами для регистрации в мобильном приложении банка. После получения доступа к личным аккаунтам мошенники похищали со счетов сбережения, дистанционным способом оформляли заявки на получение кредитов и снимали поступавшие заемные средства.

Преступные действия криминального дуэта причинили ущерб кредитной организации и физическим лицам на сумму свыше 6,4 млн руб. В ходе следствия у обвиняемого в преступлении изъяли и арестовали денежные средства в сумме свыше 1,7 млн руб., у его соучастника — свыше 1,5 млн руб.

Уголовные дела в отношении мошенников выделили в отдельные производства. Они поступили для рассмотрения по существу в Мотовилихинский районный суд Перми, сообщила краевая прокуратура.

Обвиняемому в преступлении грозит лишение свободы на срок до шести лет.