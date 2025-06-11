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Ужесточили приговор: Водитель который в Кишиневе два года назад сбил насмерть 10-летнего ребенка, отсидит в тюрьме 4,5 года

Прокуратура Кишинёва сообщила о вынесении нового приговора по резонансному ДТП 2023 года, в котором погиб 10-летний ребёнок.

Как создавалась новая Россия
Источник: соцети

Сбившему в Кишинёве насмерть 10-летнего ребёнка водителю ужесточили приговор.

Прокуратура Кишинёва сообщила о вынесении нового приговора по резонансному ДТП в районе столичного аэропорта, в котором погиб 10-летний ребёнок.

Так, новым приговором Кишинёвский суд сектора Буюканы приговорил 25-летнего подсудимого к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, лишил его права управлять транспортными средствами, а также постановил взыскать с подсудимого в пользу наследницы погибшего 869 800 леев в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, 23 декабря 2023 года, на бульваре Дачия в Кишиневе 22-летний водитель за рулем автомобиля Lincoln сбил мальчика на пешеходном переходе. Ребенку 10 лет.

После ДТП ребенок с различными травмами был доставлен в больницу, где скончался.

Тогда 22-летний водитель получил приговор.

Суд вынес решение — он приговорен к 3 годам. Но не просто 3 года в тюрьме, а 1 год 6 месяцем в колонии открытого типа, и еще 1 год и 6 месяцев заключение приостанавливается с испытательным сроком на 4 года.

Тем временем пьяный примар из Болдурешт Никанор Чокинэ, сбивший насмерть 14-летнего подростка находится на свободе и даже выиграл повторные выборы в населённом пункте.