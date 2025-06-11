На проспекте Королева в Ростове потушили пожар в многоэтажке

На проспекте Королева в Ростове-на-Дону благодаря своевременному звонку вовремя потушили пожар в многоэтажке. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Как уточнили в ведомстве, пламя вспыхнуло вечером 10 июня. Около 16:58 за помощью обратилась жительница дома, она сообщила о появлении дыма. Оказалось, что на балконе в одной из квартир замкнуло светильник.
В итоге горение ликвидировали на пяти квадратных метрах. На месте происшествия от МЧС работали 12 человек, было задействовано три единицы техники.
Напомним, похожий случай накануне произошел в многоэтажке на улице Батуринской в Ростове-на-Дону. Спасатели просят жителей региона регулярно проверять состояние проводки и электроприборов.
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