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В Уфе безбилетник избил водителя трамвая

В Уфе безбилетник избил водителя трамвая.

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Источник: Башинформ

Водитель трамвая пострадала от действий пассажира в Уфе. Гострудинспекция занялась расследованием несчастного случая, в результате которого 54-летняя работница МУП УИТ города получила тяжёлую травму.

По данным ведомства, инцидент произошёл 7 июня на остановке «Улица Гафури». Два пассажира, которые зашли в салон трамвая № 5 на предыдущей остановке, отказались платить за проезд. Выходить из вагона они также не стали. Произошёл конфликт, который закончился тем, что один из безбилетников ударил водителя в лицо. Пострадавшую доставили в больницу № 21, где ей диагностировали тяжёлую травму.

Как пояснила руководитель Гострудинспекции в РБ Татьяна Астрелина, если сотрудник на рабочем месте получает травму в результате противоправных действий других лиц, такие несчастные случаи также подлежат комиссионному расследованию и признаются связанными с производством.