В Уфе безбилетник избил водителя трамвая.

По данным ведомства, инцидент произошёл 7 июня на остановке «Улица Гафури». Два пассажира, которые зашли в салон трамвая № 5 на предыдущей остановке, отказались платить за проезд. Выходить из вагона они также не стали. Произошёл конфликт, который закончился тем, что один из безбилетников ударил водителя в лицо. Пострадавшую доставили в больницу № 21, где ей диагностировали тяжёлую травму.