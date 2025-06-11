В Уфе безбилетник избил водителя трамвая.

Водитель трамвая пострадала от действий пассажира в Уфе. Гострудинспекция занялась расследованием несчастного случая, в результате которого 54-летняя работница МУП УИТ города получила тяжёлую травму.
По данным ведомства, инцидент произошёл 7 июня на остановке «Улица Гафури». Два пассажира, которые зашли в салон трамвая № 5 на предыдущей остановке, отказались платить за проезд. Выходить из вагона они также не стали. Произошёл конфликт, который закончился тем, что один из безбилетников ударил водителя в лицо. Пострадавшую доставили в больницу № 21, где ей диагностировали тяжёлую травму.
Как пояснила руководитель Гострудинспекции в РБ Татьяна Астрелина, если сотрудник на рабочем месте получает травму в результате противоправных действий других лиц, такие несчастные случаи также подлежат комиссионному расследованию и признаются связанными с производством.