Грузовик на скорости сбил школьника на велосипеде, выехавшего на дорогу

Как сообщили в УБДД Ташкентской области, происшествие произошло 5 июня примерно в 11:30 на 57-м километре автодороги «Нурафшан — Аккурган — Янгиюль», проходящей через махаллю Байтиш Янгиюльского района.
По официальным данным, 30-летний водитель грузовика MAN TGS совершил наезд на 9-летнего велосипедиста. В результате ребёнок получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу. О его текущем состоянии правоохранители пока не сообщают.
Видео с места происшествия вызвало волну обсуждений в сети. Многие пользователи отмечают, что ДТП стало следствием нарушений с обеих сторон: мальчик выехал на дорогу, не убедившись в безопасности, а водитель грузовика, судя по кадрам, возможно, превысил допустимый скоростной лимит.
Следственные действия по факту аварии продолжаются.