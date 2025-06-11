Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовик на скорости сбил школьника на велосипеде, выехавшего на дорогу

Vaib.uz (Узбекистан. 11 июня). В соцсетях сегодня распространилось шокирующее видео очередного ДТП. На кадрах видно, как водитель многотонного грузовика на скорости сбивает школьника на велосипеде, который внезапно выехал на проезжую часть.

Как создавалась новая Россия
Источник: соцсети

Как сообщили в УБДД Ташкентской области, происшествие произошло 5 июня примерно в 11:30 на 57-м километре автодороги «Нурафшан — Аккурган — Янгиюль», проходящей через махаллю Байтиш Янгиюльского района.

По официальным данным, 30-летний водитель грузовика MAN TGS совершил наезд на 9-летнего велосипедиста. В результате ребёнок получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу. О его текущем состоянии правоохранители пока не сообщают.

Видео с места происшествия вызвало волну обсуждений в сети. Многие пользователи отмечают, что ДТП стало следствием нарушений с обеих сторон: мальчик выехал на дорогу, не убедившись в безопасности, а водитель грузовика, судя по кадрам, возможно, превысил допустимый скоростной лимит.

Следственные действия по факту аварии продолжаются.