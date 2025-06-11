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В Саранске иностранца лишили вида на жительство за оскорбление женщин

В Мордовии иностранца лишили вида на жительство за оскорбление местных женщин.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн — РИА Новости. Иностранцу, который учится на медика в Саранске, аннулировали вид на жительство в РФ за оскорбление местных женщин, сообщило МВД Мордовии.

Ранее в социальных сетях было размещено снятое в центре Саранска видео, как молодой человек совершает действия, нарушающие общественный порядок, и выражается нецензурной бранью в отношении представительниц женского пола и жителей города.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы установили личность нарушителя. Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана, обучающийся на 5-м курсе медицинского факультета Мордовского госуниверситета.

«После доставления в отдел полиции в отношении иностранного гражданина составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ “Мелкое хулиганство” и статье 18.8 КоАП РФ “Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ”. По факту мелкого хулиганства собранный материал направлен в суд. Административный протокол по факту нарушения миграционного законодательства рассмотрен начальником отдела полиции. Принято решение об аннулировании вида на жительство», — говорится в сообщении МВД.

В соответствии с законом, в случае аннулирования вида на жительство иностранный гражданин обязан выехать из РФ в течение 15 дней. Не исполнивший обязанность выезда подлежит депортации.

«С учетом совершенных административных правонарушений после вступления решений по административным материалам в законную силу, будет рассматриваться вопрос о принятии решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию», — добавили в ведомстве.