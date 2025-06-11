В Саранске иностранца лишили вида на жительство за оскорбление женщин

«После доставления в отдел полиции в отношении иностранного гражданина составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ “Мелкое хулиганство” и статье 18.8 КоАП РФ “Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ”. По факту мелкого хулиганства собранный материал направлен в суд. Административный протокол по факту нарушения миграционного законодательства рассмотрен начальником отдела полиции. Принято решение об аннулировании вида на жительство», — говорится в сообщении МВД.