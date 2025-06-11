Из-за стрельбы остановили матч по хоккею на траве в Екатеринбурге

По предварительным данным, мужчина стрелял из пневматического оружия по птицам возле своего торгового места, чтобы отпугнуть их от товара. Один из выстрелов попал в вышку, где находился ассистент тренера, снимавший матч. Пострадавший получил ранение в ногу.