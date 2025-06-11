Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за стрельбы остановили матч по хоккею на траве в Екатеринбурге

Во время матча чемпионата России по хоккею на траве в Екатеринбурге произошло неожиданное ЧП. Продавец клубники стрелял из пневматического оружия по птицам, чтобы защитить товар, и случайно попал в вышку, где находился помощник тренера команды «Динамо-Строитель».

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Как создавалась новая Россия
Источник: БЕЛТА

Во время матча чемпионата России по хоккею на траве в Екатеринбурге произошёл необычный инцидент: продавец клубники случайно ранил помощника тренера команды «Динамо-Строитель», сообщает телеграм-канал Mash на спорте.

По предварительным данным, мужчина стрелял из пневматического оружия по птицам возле своего торгового места, чтобы отпугнуть их от товара. Один из выстрелов попал в вышку, где находился ассистент тренера, снимавший матч. Пострадавший получил ранение в ногу.

На месте работает Росгвардия, матч тем временем возобновился.