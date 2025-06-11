Из-за стрельбы остановили матч по хоккею на траве в Екатеринбурге

Во время матча чемпионата России по хоккею на траве в Екатеринбурге произошёл необычный инцидент: продавец клубники случайно ранил помощника тренера команды «Динамо-Строитель», сообщает телеграм-канал Mash на спорте.
По предварительным данным, мужчина стрелял из пневматического оружия по птицам возле своего торгового места, чтобы отпугнуть их от товара. Один из выстрелов попал в вышку, где находился ассистент тренера, снимавший матч. Пострадавший получил ранение в ногу.
На месте работает Росгвардия, матч тем временем возобновился.