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Могилевчанин получил уголовное дело, забрав крупную сумму денег из чужой сумки

Житель Могилева пойдет под суд из-за украденных 1700 рублей из чужой сумки.

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Источник: Комсомольская правда

Могилевчанин получил уголовное дело, забрав крупную сумму денег из чужой сумки. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

В сообщении говорится, что в оперативно-дежурную службу Октябрьского РОВД обратилась 42-летняя жительница Могилева. У нее пропали деньги из оставленной у подъезда сумки. Сотрудники милиции выяснили, что к краже причастен 45-летний мужчина.

«Он взял себе из сумки более 1700 рублей, а ее саму и другие личные вещи оставил на прежнем месте», — уточнили в ведомстве.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело за кражу.

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