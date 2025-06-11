Могилевчанин получил уголовное дело, забрав крупную сумму денег из чужой сумки. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.
В сообщении говорится, что в оперативно-дежурную службу Октябрьского РОВД обратилась 42-летняя жительница Могилева. У нее пропали деньги из оставленной у подъезда сумки. Сотрудники милиции выяснили, что к краже причастен 45-летний мужчина.
«Он взял себе из сумки более 1700 рублей, а ее саму и другие личные вещи оставил на прежнем месте», — уточнили в ведомстве.
В отношении мужчины было заведено уголовное дело за кражу.
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