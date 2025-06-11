В Барановичском районе столкнулись два автомобиля и автобус с 22 пассажирами

Около половины десятого вечера, 44-летний брестчанин на автомобиле «Peugeot» ехал автодороге М1-Е30 «Брест — Минск — граница Российской Федерации» в направлении Бреста и на 246-м километре этой автодороги столкнулся с ехавшим впереди автомобилем «Audi», за рулем которого был 34-летний житель Бреста.