В Барановичском районе столкнулись два автомобиля и автобус с 22 пассажирами

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Вечером во вторник на трассе М-1 произошла авария, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Около половины десятого вечера, 44-летний брестчанин на автомобиле «Peugeot» ехал автодороге М1-Е30 «Брест — Минск — граница Российской Федерации» в направлении Бреста и на 246-м километре этой автодороги столкнулся с ехавшим впереди автомобилем «Audi», за рулем которого был 34-летний житель Бреста.
По предварительной информации, причиной столкновения стало то, что водитель «Peugeot» не выбрал безопасную дистанцию.
«В результате ДТП автомобиль “Peugeot” выехал на правую по ходу движения обочину, а автомобиль “Audi” в левую полосу для движения, где остановился», — уточнили в УВД.
В это время по левой полосе движения ехал автобус «MAN», которым управлял 37-летний житель Гродненской области, автобус столкнулся с «Audi», от чего автомобиль загорелся.
Водитель автомобиля «Audi» погиб. Установлено, что в салоне автобуса «MAN» находилось 22 пассажира. Одной из них, 54-летней женщине, потребовалась медицинская помощь, после оказания которой ее отпустили.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.