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В Самарской области экс-чиновника Владимира Малежика лишили свободы на 4 года

Речь идет о первом замглавы администрации Безенчукского района. Он проходил по уголовному делу по факту превышения полномочий, халатности и получения взятки.

Как создавалась новая Россия

В региональной прокуратуре уточнили: в период с августа 2021-го по ноябрь 2022 года Владимир Малежик получил от предпринимателя взятку за помощь в заключении четырех муниципальных контрактов на ремонт и бурение скважин.

Также с 2021-го по 2024-й не контролировал строительство домов, в которые должны были переселить местных из аварийных зданий. Сроки сорвали. Нарушили права 47 жителей.

«Кроме того, Малежик неоднократно давал подчиненным работникам администрации незаконные распоряжения о выполнении уборки на строительном объекте и ремонта», — уточнили правоохранители.

В итоге Безенчукский районный суд отправил его на 4 года в исправительную колонию строгого режима. Плюс оштрафовали на 845 тыс. рублей и запретили на 3 года трудиться в органах власти.

А в Самаре лишили свободы бывших транспортных полицейских за превышение должностных полномочий. Пятеро экс-сотрудников похитили вещественные доказательства по уголовному делу.