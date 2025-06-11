В Самарской области экс-чиновника Владимира Малежика лишили свободы на 4 года

В региональной прокуратуре уточнили: в период с августа 2021-го по ноябрь 2022 года Владимир Малежик получил от предпринимателя взятку за помощь в заключении четырех муниципальных контрактов на ремонт и бурение скважин.
Также с 2021-го по 2024-й не контролировал строительство домов, в которые должны были переселить местных из аварийных зданий. Сроки сорвали. Нарушили права 47 жителей.
«Кроме того, Малежик неоднократно давал подчиненным работникам администрации незаконные распоряжения о выполнении уборки на строительном объекте и ремонта», — уточнили правоохранители.
В итоге Безенчукский районный суд отправил его на 4 года в исправительную колонию строгого режима. Плюс оштрафовали на 845 тыс. рублей и запретили на 3 года трудиться в органах власти.
А в Самаре лишили свободы бывших транспортных полицейских за превышение должностных полномочий. Пятеро экс-сотрудников похитили вещественные доказательства по уголовному делу.