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Три женщины погибли в ДТП с КаМАЗом на Кубани

Три женщины погибли в ДТП в Динском районе.

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Источник: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

На Кубани в ДТП с КаМАЗом погибли три женщины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Смертельное ДТП произошло утром 11 июня возле станицы Новотитаровской.

Водитель «КИА Сид» выехала на встречку. где врезалась в КаМАЗ. Три находившиеся в легковом автомобиле женщины погибли на месте. По данному факту проводится проверка.

Напомним, в полиции Краснодара рассказали подробности ДТП со сгоревшим автомобилем. По информации пресс-службы УМВД города, ночью 9 июня 28-летний водитель на «Мазде» ехал по ул. Красной со стороны Хакурате в сторону Одесской. При перестроении он не уступил дорогу «Мерседесу», за рулем которого был 22-летний водитель.

Мы писали, на Кубани в ДТП погиб 21-летний водитель, двух пассажиров госпитализировали. Авария произошло в полночь 9 июня в Красноармейском районе.