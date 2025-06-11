Три женщины погибли в ДТП с КаМАЗом на Кубани

Смертельное ДТП произошло утром 11 июня возле станицы Новотитаровской.
Водитель «КИА Сид» выехала на встречку. где врезалась в КаМАЗ. Три находившиеся в легковом автомобиле женщины погибли на месте. По данному факту проводится проверка.
Напомним, в полиции Краснодара рассказали подробности ДТП со сгоревшим автомобилем. По информации пресс-службы УМВД города, ночью 9 июня 28-летний водитель на «Мазде» ехал по ул. Красной со стороны Хакурате в сторону Одесской. При перестроении он не уступил дорогу «Мерседесу», за рулем которого был 22-летний водитель.
Мы писали, на Кубани в ДТП погиб 21-летний водитель, двух пассажиров госпитализировали. Авария произошло в полночь 9 июня в Красноармейском районе.