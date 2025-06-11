95 нелегалов выявлено в ходе рейда в Балашихе

В микрорайоне «1 Мая» города Балашиха прошёл рейд по выявлению и пресечению незаконной миграции. В операции участвовали сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Московской области при поддержке Специального полка полиции.
Как сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, в ходе мероприятия проверили 138 иностранных граждан, прибывших из стран Средней Азии, Латинской Америки и Африки.
95 иностранцев привлекли к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение правил пребывания в России. Каждому из них выписали штраф в 5 тысяч рублей.
23 человека, с учётом тяжести нарушений, будут выдворены из страны, а еще 10 направили в центр временного содержания для последующей принудительной депортации.