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95 нелегалов выявлено в ходе рейда в Балашихе

В микрорайоне «1 Мая» Балашихи сотрудники МВД провели рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства. Из 138 проверенных иностранцев, как выяснилось, 95 нарушают режим пребывания.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
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Источник: РИА "Новости"

В микрорайоне «1 Мая» города Балашиха прошёл рейд по выявлению и пресечению незаконной миграции. В операции участвовали сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Московской области при поддержке Специального полка полиции.

Как сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, в ходе мероприятия проверили 138 иностранных граждан, прибывших из стран Средней Азии, Латинской Америки и Африки.

95 иностранцев привлекли к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение правил пребывания в России. Каждому из них выписали штраф в 5 тысяч рублей.

23 человека, с учётом тяжести нарушений, будут выдворены из страны, а еще 10 направили в центр временного содержания для последующей принудительной депортации.