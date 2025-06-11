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В Уфе спасли тонувшую 12-летнюю школьницу

В Уфе 12-летняя девочка едва не утонула в озере Кашкадан.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В Уфе едва не утонула школьница. Девочка-подросток чуть не ушло на дно озера Кашкадан.

Как рассказали в УГЗ Уфы, 12-летняя девочка с друзьями решила освежиться в водоеме и заплыла вглубь озера. В какой-то момент юная уфимка начала тонуть, а на помощь к ней бросились спасатели, дежурившие на посту. Один из них нырнул в воду прямо с берега, другой спрыгнул с лодки.

— Благодаря слаженным действиям специалистов, ребенка удалось вытащить на берег без последствий для здоровья. Медицинская помощь девочке не понадобилась, — заключили в УГЗ.

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