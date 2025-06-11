В Уфе спасли тонувшую 12-летнюю школьницу

Как рассказали в УГЗ Уфы, 12-летняя девочка с друзьями решила освежиться в водоеме и заплыла вглубь озера. В какой-то момент юная уфимка начала тонуть, а на помощь к ней бросились спасатели, дежурившие на посту. Один из них нырнул в воду прямо с берега, другой спрыгнул с лодки.