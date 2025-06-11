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В Новосибирске осудили банду преступников, похитивших девушку

Житель Новосибирска и четверо из Самары пытались заставить сибирячку отказаться от доли квартиры в Самаре. Она чудом спаслась и пришла в полицию с заявлением.

Как создавалась новая Россия

В Новосибирске осуждены пятеро (четверо из Самары и местный житель) за попытку похищения, похищение человека, вымогательство и грабеж. С августа 2021 по март 2022 года они пытались заставить девушку отказаться от доли в квартире в Самаре. Сначала они не смогли похитить ее в Новосибирске, применив насилие.

Затем, с помощью местного жителя и бабушки потерпевшей, они похитили ее, вывезли в Самару и удерживали, требуя переоформить долю. Девушке удалось сбежать и вернуться в Новосибирск, где она обратилась в полицию. Суд назначил преступникам от 7 до 10 лет колонии.