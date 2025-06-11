В Новосибирске осудили банду преступников, похитивших девушку

В Новосибирске осуждены пятеро (четверо из Самары и местный житель) за попытку похищения, похищение человека, вымогательство и грабеж. С августа 2021 по март 2022 года они пытались заставить девушку отказаться от доли в квартире в Самаре. Сначала они не смогли похитить ее в Новосибирске, применив насилие.