В Минске учащийся колледжа попал в чужое авто, выбросив мусор с девятого этажа

Говорится, что в милицию поступила информация о том, что неизвестный повредил автомобиль, припаркованный по улицу Кульман в Минске. Причиненный ущерб оценивался примерно в 2000 рублей. Сотрудники Советского РУВД смогли установить, что к указанному преступлению причастен 16-летний учащийся одного из минских колледжей, который проживает в общежитии по данной улице.