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В Минске учащийся колледжа попал в чужое авто, выбросив мусор с девятого этажа

В Минске несовершеннолетний выбросил мусор из окна общежития и попал в чужое авто.

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Источник: Комсомольская правда

В Минске учащийся колледжа попал в чужое авто, выбросив мусор с девятого этажа. Подробности привели в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Говорится, что в милицию поступила информация о том, что неизвестный повредил автомобиль, припаркованный по улицу Кульман в Минске. Причиненный ущерб оценивался примерно в 2000 рублей. Сотрудники Советского РУВД смогли установить, что к указанному преступлению причастен 16-летний учащийся одного из минских колледжей, который проживает в общежитии по данной улице.

В пресс-службе отметили, что несовершеннолетний признал свою вину. Он рассказал, что ему лень было выбрасывать мусор в контейнер и он решил выбросить пакет из окна девятого этажа. Заведено уголовное дело за хулиганство.

Тем временем в Минске 14-летний мальчик принес в банк на обмен сбережения родителей, но получил отказ: «Звонивший сказал, что необходимо задекларировать сбережения родителей».

Ранее СК сообщил, что 56-летняя витеблянка пойдет под суд за платные порностримы в интернете.

Кстати, Минтруда сказало про дополнительный выходной для родителей в Беларуси.