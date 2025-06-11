В Минске водитель врезался в осветительную мачту, уснув за рулем

Согласно предварительным данным, 11 июня, в среду, примерно в 07.30 56-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen, ехал по внутреннему кольцу МКАД. В районе 23-го километра он выехал за пределы проезжей части и неподалеку от съезда на улицу Казинца, в попытках вернуться на дорогу, врезался в осветительную мачту.