В Минске водитель врезался в осветительную мачту, уснув за рулем. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«Утомленность водителя привела к ДТП», — отметили в сообщении.
Согласно предварительным данным, 11 июня, в среду, примерно в 07.30 56-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen, ехал по внутреннему кольцу МКАД. В районе 23-го километра он выехал за пределы проезжей части и неподалеку от съезда на улицу Казинца, в попытках вернуться на дорогу, врезался в осветительную мачту.
«Предположительно водитель уснул за рулем», — обратили внимание в ГАИ.
И добавили, что водитель автомобиля был доставлен в больницу для обследования.
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