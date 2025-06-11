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В Минске водитель врезался в осветительную мачту, уснув за рулем

Водитель уснул за рулем и врезался в осветительную матчу на МКАД в Минске.

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Источник: Комсомольская правда

В Минске водитель врезался в осветительную мачту, уснув за рулем. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«Утомленность водителя привела к ДТП», — отметили в сообщении.

Согласно предварительным данным, 11 июня, в среду, примерно в 07.30 56-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen, ехал по внутреннему кольцу МКАД. В районе 23-го километра он выехал за пределы проезжей части и неподалеку от съезда на улицу Казинца, в попытках вернуться на дорогу, врезался в осветительную мачту.

«Предположительно водитель уснул за рулем», — обратили внимание в ГАИ.

И добавили, что водитель автомобиля был доставлен в больницу для обследования.

Ранее мы писали, что водитель сгорел при столкновении двух авто и автобуса на М-1 в Барановичском районе: «Автобус въехал в остановившуюся после ДТП Audi».

Кстати, некоторые автовладельцы будут дороже платить за платную парковку в Беларуси.

Тем временем мы собрали полный график отключения горячей воды в Минске в июне 2025: список адресов, даты отключения.