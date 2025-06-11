Иностранец получил 7 лет лишения свободы в Казахстане из-за публикаций

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области выявили иностранного гражданина, подозреваемого в распространении запрещенных религиозных материалов.
В результате принятых мер полицейские задержали гражданина одного из государств ближнего зарубежья, размещавшего в социальных сетях экстремистские материалы, пропагандирующие идеи терроризма. По данному факту возбудили уголовное дело, назначили соответствующую экспертизу. Позже материалы передали в Сарыагашский районный суд.
По решению суда подсудимого приговорили к 7 годам лишения свободы.