Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранец получил 7 лет лишения свободы в Казахстане из-за публикаций

В Туркестанской области осудили иностранного гражданина за публикацию запрещенных материалов. Мужчину лишили свободы на 7 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как создавалась новая Россия
Источник: polisia.kz

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области выявили иностранного гражданина, подозреваемого в распространении запрещенных религиозных материалов.

В результате принятых мер полицейские задержали гражданина одного из государств ближнего зарубежья, размещавшего в социальных сетях экстремистские материалы, пропагандирующие идеи терроризма. По данному факту возбудили уголовное дело, назначили соответствующую экспертизу. Позже материалы передали в Сарыагашский районный суд.

По решению суда подсудимого приговорили к 7 годам лишения свободы.