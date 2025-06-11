В Волгоградской области задержали ранившего двух человек стрелка

В его поисках участвовали сотрудники нескольких ведомств.
8 июня 33-летний мужчина выстрелил в двух граждан и скрылся с места случившегося. У потерпевших диагностировали огнестрельные ранения.
В раскрытии преступления приняли участие сотрудники полиции, УФСБ, СК, Росгвардии, МО РФ, комендатуры Камышинского гарнизона.
«На протяжении всех дней с момента совершения преступления проводились скоординированные оперативно-разыскные, поисковые, рейдовые и специальные мероприятия», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Правоохранители смогли установить местоположение подозреваемого. В среду, 11 июня, стрелка удалось задержать. 33-летнего мужчину передали работникам следственных органов.