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В Волгоградской области задержали ранившего двух человек стрелка

Подозреваемого в особо тяжком преступлении задержали в Камышине.

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В его поисках участвовали сотрудники нескольких ведомств.

8 июня 33-летний мужчина выстрелил в двух граждан и скрылся с места случившегося. У потерпевших диагностировали огнестрельные ранения.

В раскрытии преступления приняли участие сотрудники полиции, УФСБ, СК, Росгвардии, МО РФ, комендатуры Камышинского гарнизона.

«На протяжении всех дней с момента совершения преступления проводились скоординированные оперативно-разыскные, поисковые, рейдовые и специальные мероприятия», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Правоохранители смогли установить местоположение подозреваемого. В среду, 11 июня, стрелка удалось задержать. 33-летнего мужчину передали работникам следственных органов.