В полиции рассказали, кто стрелял во время матча в Екатеринбурге

«Мужчина торговал в палатке ягодами, на которые постоянно покушались птицы. Гражданин так разгневался на воробьев, что в один момент выхватил пневматический пистолет Stalker, калибра 4,5 мм (сила выстрела 12 джоулей) и открыл пальбу по птицам. Один из выстрелов угодил в ногу спортсмену из Московской области. Учитывая, что ствол был не боевой, травма оказалась незначительной. Госпитализация не потребовалась», — рассказал полковник Горелых.