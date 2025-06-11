Начался суд над бывшим замглавы Дегтярска

Бывший заместитель главы Дегтярска Андрей Ильин предстанет перед судом. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
По версии следствия, в сентябре 2023 года между ООО «Проект Строй Сити», управляемым Ильиным, и администрацией Дегтярска был заключен контракт на капитальный ремонт водопровода стоимостью свыше 258,8 млн рублей с оплатой после приемки работ.
Ильин, действуя из корыстных мотивов, убедил комиссию подписать акт о выполнении работ на сумму свыше 1,4 млн рублей, который не был выполнен. На основании этого акта компания получила бюджетные средства в полном объеме.
Обвиняемый признал вину. Дело направлено в Ревдинский городской суд для рассмотрения.
В мае Октябрьский суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему заместителю главы Дегтярска Виктору Солдатову по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве. Чиновник был приговорен к 3 годам 6 месяцам условно со штрафом 1,6 млн рублей. В суде установлено, что Солдатов, выступая в качестве посредника, в период с февраля по июль 2024 года передал главе городского округа Дегтярск Пильникову взятку от учредителя ООО «Жилые кварталы» за общее покровительство при приемке работ по муниципальным контрактам, оказание содействия при осуществлении организацией предпринимательской деятельности. За услуги в посредничестве Солдатов взял себе 1,7 млн рублей. Солдатов полностью признал свою вину.
Ранее ЕАН писал, что дело мэра Дегтярска находится в Кировском суде Екатеринбурга. По версии следствия, Пильников получил от одного из своих заместителей взятку на сумму 890 тыс. рублей и автомобиль Audi Q6 стоимостью 9,5 млн рублей. За это мэр Дегтярска закрыл глаза на то, что его подчиненный одновременно с муниципальной службой ведет бизнес. От ООО «Жилые кварталы» при посредничестве Солдатова мэр получил 4,4 млн рублей.