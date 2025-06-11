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На Кубани предотвратили теракт на железнодорожных путях

КРАСНОДАР, 11 июн — РИА Новости. Краснодарское ЛУ МВД на транспорте совместно с УФСБ пресекло в Краснодаре попытку поджога релейного шкафа на железнодорожных путях, задержаны три человека, сообщает пресс-служба транспортной полиция по ЮФО.

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«Сотрудниками отдела уголовного розыска Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю задержаны три человека, причастные к попытке поджога релейного шкафа на железной дороге», — говорится в сообщении.

Как сообщается, задержанными оказались трое подозреваемых в возрасте 24−25 лет. Все они ранее привлекались к уголовной ответственности. Молодые люди признались, что получили в мессенджере предложение о «заработке» от неизвестного лица и совершили преступление за денежное вознаграждение в криптовалюте.

По информации ведомства, следственно-оперативная группа зафиксировала попытку повредить релейный шкаф вблизи станции «Краснодар-2». Инцидент не успел привести к сбоям в движении поездов.

Следственным отделом Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 205 УК РФ «Террористический акт». Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

Уточняется, что данный вид преступления относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.