На Кубани предотвратили теракт на железнодорожных путях

Как сообщается, задержанными оказались трое подозреваемых в возрасте 24−25 лет. Все они ранее привлекались к уголовной ответственности. Молодые люди признались, что получили в мессенджере предложение о «заработке» от неизвестного лица и совершили преступление за денежное вознаграждение в криптовалюте.