На Кубани предотвратили теракт на железнодорожных путях

«Сотрудниками отдела уголовного розыска Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю задержаны три человека, причастные к попытке поджога релейного шкафа на железной дороге», — говорится в сообщении.
Как сообщается, задержанными оказались трое подозреваемых в возрасте 24−25 лет. Все они ранее привлекались к уголовной ответственности. Молодые люди признались, что получили в мессенджере предложение о «заработке» от неизвестного лица и совершили преступление за денежное вознаграждение в криптовалюте.
По информации ведомства, следственно-оперативная группа зафиксировала попытку повредить релейный шкаф вблизи станции «Краснодар-2». Инцидент не успел привести к сбоям в движении поездов.
Следственным отделом Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 205 УК РФ «Террористический акт». Сейчас подозреваемые находятся под стражей.
Уточняется, что данный вид преступления относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.