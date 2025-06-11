Военнослужащий спас женщину из пылающего дома в Семее

Услышав крики, раздававшиеся из окон горящего строения, мужчина бросился на помощь. Перемахнув через ограду, он разбил оконное стекло и проник в горящую комнату. Из-за густого дыма в доме невозможно было ничего разглядеть. Поэтому Мухаметжанов сориентировался по крику. Обнаружив женщину, он вынес ее на руках из дома.