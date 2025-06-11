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Попытка поджога на железной дороге в Краснодаре: трое задержаны

Возле железнодорожной станции «Краснодар-2» трое мужчин пытались поджечь релейный шкаф. По данным следствия, молодые люди получили задание через мессенджер с обещанием денежного вознаграждения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
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Источник: РИА "Новости"

Попытка поджога релейного шкафа произошла вблизи железнодорожной станции «Краснодар-2». По версии следствия, произошедшее может быть квалифицировано как покушение на террористический акт.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по Южному федеральному округу, информация о повреждении шкафа, отвечающего за безопасность движения поездов, поступила от сотрудников Северо-Кавказской железной дороги. В ходе совместных оперативных мероприятий были задержаны трое мужчин в возрасте 24 и 25 лет.

Двое из них ранее уже имели судимости. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста.

По данным следствия, молодые люди получили задание поджечь шкаф через один из мессенджеров. За это им обещали денежное вознаграждение.