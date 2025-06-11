Попытка поджога на железной дороге в Краснодаре: трое задержаны

Попытка поджога релейного шкафа произошла вблизи железнодорожной станции «Краснодар-2». По версии следствия, произошедшее может быть квалифицировано как покушение на террористический акт.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по Южному федеральному округу, информация о повреждении шкафа, отвечающего за безопасность движения поездов, поступила от сотрудников Северо-Кавказской железной дороги. В ходе совместных оперативных мероприятий были задержаны трое мужчин в возрасте 24 и 25 лет.
Двое из них ранее уже имели судимости. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста.
По данным следствия, молодые люди получили задание поджечь шкаф через один из мессенджеров. За это им обещали денежное вознаграждение.