В Ростове-на-Дону мужчина на элетросамокате сбил 8-летнюю девочку

Обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняют сотрудники полиции. Жителям Дона напоминают: водители всех видов транспорта должны быть внимательными в местах, где могут проходить люди. В частности, нужно снижать скорость вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.