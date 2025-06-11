В Ростове-на-Дону мужчина на элетросамокате сбил 8-летнюю девочку

В Ростове-на-Дону 39-летний мужчина на элетросамокате сбил 8-летнюю девочку, после этого пострадавшую с травмами увезли в больницу. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Происшествие случилось вечером 10 июня на улице 40-летия Победы. Девочка пострадала, когда переходила дорогу.
Обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняют сотрудники полиции. Жителям Дона напоминают: водители всех видов транспорта должны быть внимательными в местах, где могут проходить люди. В частности, нужно снижать скорость вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.
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