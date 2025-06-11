Школьник из Челябинской области чуть не утонул на телешоу «Суперниндзя. Дети»

Участник шоу Матвей Лукашин из Верхнего Уфалея в свои девять лет уже опытный воркаутер и обладатель золотого значка ГТО. Несмотря на это, сомнения перед прохождением дистанции на шоу «Суперниндзя. Дети» у него были изначально.
— Переживаю перед забегом, потому что трасса сложная. Я никогда на таких не лазил, — цитирует Матвея «КП-Челябинск».
После старта мальчик умело преодолел первое испытание — параллельные брёвна. На платформу он перелетел не без труда, но всё же успешно. Спустившись туда на «летящем зонтике», Матвею удалось забрать первое световое кольцо. Дальше был выбор — пойти по рукоходу или по «дрожащим камням». Матвей выбрал второй вариант. Пройдя четыре платформы, он потянулся за кольцом и упал в воду вниз головой.
Выбраться из воды не получалось — Матвей не мог зацепиться за мокрый мат и каждый раз соскальзывал в воду. Кажется, у ребёнка началась паника. Тут ведущие шоу забили тревогу, и на помощь юному спортсмену пришли спасатели. Матвею помогли выбраться из бассейна, с ним всё было в порядке. Вот только одно собранное кольцо не позволило мальчику выйти в полуфинал шоу и продолжить борьбу.