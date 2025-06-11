Школьник из Челябинской области чуть не утонул на телешоу «Суперниндзя. Дети»

Выбраться из воды не получалось — Матвей не мог зацепиться за мокрый мат и каждый раз соскальзывал в воду. Кажется, у ребёнка началась паника. Тут ведущие шоу забили тревогу, и на помощь юному спортсмену пришли спасатели. Матвею помогли выбраться из бассейна, с ним всё было в порядке. Вот только одно собранное кольцо не позволило мальчику выйти в полуфинал шоу и продолжить борьбу.