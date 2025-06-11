Жителя Новосибирска признали виновным в убийстве матери пятерых детей

В пресс-службе суда пояснили, что в апреле 2024 года сибиряк, находясь в состоянии легкого алкогольного опьянения, вооружился ножом. На почве ревности затеял ссору, подошел к супруге на кухне и нанес ей множественные ножевые ранения в шею, грудь и руки.
Получив тяжелые травмы, пострадавшая смогла выбежать из дома, но потеряла сознание у калитки. Жидких последовал за ней и нанес себе несколько ударов ножом в область сердца и шеи, после чего лег рядом с женой, у которой уже отсутствовали признаки жизни.
Услышав шум подъехавшего автомобиля, он поднялся и покинул территорию. Однако вскоре его обнаружили сотрудники полиции. Подсудимый был госпитализирован. Ближайшие 11 лет он проведет в тюрьме.