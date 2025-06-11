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Жителя Новосибирска признали виновным в убийстве матери пятерых детей

Ближайшие 11 лет мужчина приведёт в тюрьме.

Как создавалась новая Россия

В пресс-службе суда пояснили, что в апреле 2024 года сибиряк, находясь в состоянии легкого алкогольного опьянения, вооружился ножом. На почве ревности затеял ссору, подошел к супруге на кухне и нанес ей множественные ножевые ранения в шею, грудь и руки.

Получив тяжелые травмы, пострадавшая смогла выбежать из дома, но потеряла сознание у калитки. Жидких последовал за ней и нанес себе несколько ударов ножом в область сердца и шеи, после чего лег рядом с женой, у которой уже отсутствовали признаки жизни.

Услышав шум подъехавшего автомобиля, он поднялся и покинул территорию. Однако вскоре его обнаружили сотрудники полиции. Подсудимый был госпитализирован. Ближайшие 11 лет он проведет в тюрьме.