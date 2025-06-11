Жителя Новосибирска признали виновным в убийстве матери пятерых детей

Получив тяжелые травмы, пострадавшая смогла выбежать из дома, но потеряла сознание у калитки. Жидких последовал за ней и нанес себе несколько ударов ножом в область сердца и шеи, после чего лег рядом с женой, у которой уже отсутствовали признаки жизни.