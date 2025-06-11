МВД заявило о задержании белоруса, вернувшегося из-за границы. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении сказано, что в милицию обратились представители лизинговой фирмы из Гомеля и сообщили, что 42-летняя жительница Мозыря купила автомобиль, однако не вносит платежи. Сотрудники милиции смогли установить, что 41-летний знакомый уговорил женщину на покупку авто. Он заверил, что самостоятельно будет гасить задолженность.
Сообщается, что в тот момент, когда жительница Мозыря оформляла договор, ее знакомый уехал на автомобиле за границу, не сдержав свое обещание. Первое время женщина вносила оплату, однако позднее прекратила это делать. На тот момент долг был 45 000 рублей.
«Когда мужчина прибыл на территорию Беларуси, оперативники его задержали. Автомобиль изъят и возвращен организации», — отметили в МВД.
Следователи завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. По указанной статье предусматривается наказание до 12 лет лишения свободы.
Ранее в Минске 14-летний мальчик принес в банк на обмен сбережения родителей, но получил отказ: «Звонивший сказал, что необходимо задекларировать сбережения родителей».
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