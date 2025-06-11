МВД заявило о задержании белоруса, вернувшегося из-за границы

Сообщается, что в тот момент, когда жительница Мозыря оформляла договор, ее знакомый уехал на автомобиле за границу, не сдержав свое обещание. Первое время женщина вносила оплату, однако позднее прекратила это делать. На тот момент долг был 45 000 рублей.