Воспитателя арестовали за избиение ребенка в Шымкенте

— По заявлению жительницы города об избиении ее сына было возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания департамента полиции. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в ДП Шымкента.