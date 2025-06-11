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Воспитателя арестовали за избиение ребенка в Шымкенте

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания, передает корреспондент агентства Kazinform.

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Поводом для возбуждения дела стало заявление матери одного из воспитанников, который вернулся домой с синяками и ссадинами. После требований объяснений родители получили доступ к записи видеонаблюдения, где были зафиксированы эпизоды жестокого обращения.

Помощник воспитателя уволена внутренним приказом.

— По заявлению жительницы города об избиении ее сына было возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания департамента полиции. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в ДП Шымкента.

Полицией проверяются записи с камер видеонаблюдения, проводятся опросы свидетелей. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции.