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Житель Эхирит-Булагатского района осужден за избиение сожительницы

Парень толкнул девушку и несколько раз ударил ее по голове.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Эхирит-Булагатском районе в поселке Усть-Ордынский 23-летний житель поссорился со своей девушкой, толкнул ее и несколько раз ударил по голове. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, ранее парень уже был судим за нанесение побоев. Полицейские инициировали уголовное преследование в отношении нападавшего.

— Эхирит-Булагатский районный суд вынес приговор. Местный житель признан виновным по статье «нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Также суд отменил уголовное осуждение, которое назначили фигуранту ранее. И теперь парню грозит 2 года 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что женщина упала в люк возле дома и травмировала ногу.