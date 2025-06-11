Житель Эхирит-Булагатского района осужден за избиение сожительницы

В Эхирит-Булагатском районе в поселке Усть-Ордынский 23-летний житель поссорился со своей девушкой, толкнул ее и несколько раз ударил по голове. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, ранее парень уже был судим за нанесение побоев. Полицейские инициировали уголовное преследование в отношении нападавшего.
— Эхирит-Булагатский районный суд вынес приговор. Местный житель признан виновным по статье «нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Также суд отменил уголовное осуждение, которое назначили фигуранту ранее. И теперь парню грозит 2 года 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что женщина упала в люк возле дома и травмировала ногу.