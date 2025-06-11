Житель Эхирит-Булагатского района осужден за избиение сожительницы

В Эхирит-Булагатском районе в поселке Усть-Ордынский 23-летний житель поссорился со своей девушкой, толкнул ее и несколько раз ударил по голове. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, ранее парень уже был судим за нанесение побоев. Полицейские инициировали уголовное преследование в отношении нападавшего.