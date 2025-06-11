В Омске водитель насмерть сбил четырёхлетнего ребёнка

СК СК России по Омской области завершило расследование трагического ДТП, в результате которого погиб четырёхлетний ребёнок.
Согласно материалам дела, 24 декабря 2024 года около 9 часов утра на улице Пролетарской в рабочем посёлке Марьяновка 27-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулём своего автомобиля ВАЗ-21120 наехал на женщину с ребёнком, который находился в детских санках.
После аварии водитель скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшим. Однако благодаря оперативным действиям полиции и следователей его личность была установлена, и в тот же день он был задержан. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В результате наезда четырёхлетняя девочка скончалась от полученных травм в машине скорой помощи, а её 30-летняя мать была госпитализирована в тяжелом состоянии. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ей был причинён тяжкий вред здоровью.
Следователь предъявил водителю обвинение, связанное с нарушением ПДД в состоянии опьянения, что повлекло за собой смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью, а также оставлением места происшествия. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Омичу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.