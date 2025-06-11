Убившему родителей самарцу отказали в смягчении приговора

В 2014 году суд присяжных признал Наиля Замалеева виновным. Первоначально он был приговорён к пожизненному лишению свободы, однако позже Верховный суд смягчил приговор до 20 лет заключения. В 2019 году к сроку добавили ещё 2 года и 10 месяцев — за разбой.