Убившему родителей самарцу отказали в смягчении приговора

В Самарской области суд отказал 35-летнему Наилю Замалееву, известному в прошлом рэперу под псевдонимом «Капюшон», в замене оставшейся части наказания на принудительные работы. В 2013 году он был признан виновным в жестоком убийстве своих родителей.
Заменить часть срока.
Его приговорили к 22 годам и 10 месяцам. Замалеев, отбывающий наказание в исправительной колонии № 3 Самарской области, направил в суд ходатайство о смягчении приговора, так как он провел за решеткой уже половину срока.
Однако прокуратура Самарской области выступила против удовлетворения прошения, ссылаясь на поведение осуждённого в колонии:
«В период отбывания наказания многократно допускал нарушения режимных требований, за что привлекался к дисциплинарной ответственности», — говорится в заключении прокуратуры.
Суд учёл доводы надзорного ведомства и оставил прежнее наказание в силе.
Расправа за непонимание.
Трагедия произошла в августе 2013 года. По данным следствия, тогда 24-летний Замалеев заранее спланировал убийство своих родителей — 50-летнего отца и 46-летней матери. Поводом стало то, что сын занимался музыкой, но родители не поддерживали его увлечение.
Вечером дня трагедии он вернулся домой, хотя ранее уехал якобы к родственникам. Молодой человек прокрался в дом, переоделся в своей комнате и с топором и в перчатках нанёс родителям смертельные удары по голове, пока они спали.
После расправы он переоделся, сложил окровавленную одежду и топор в мешок и попросил знакомого подвезти его к родственникам. По дороге выбросил улики с моста в реку. Тела супругов были обнаружены 9 августа. Вскоре полиция задержала сына, который сразу попал под подозрение.
Кроме убийства, следствие установило, что до этого Замалеев напал на своего 80-летнего деда и его жену. Он похитил у них 220 тысяч рублей.
В 2014 году суд присяжных признал Наиля Замалеева виновным. Первоначально он был приговорён к пожизненному лишению свободы, однако позже Верховный суд смягчил приговор до 20 лет заключения. В 2019 году к сроку добавили ещё 2 года и 10 месяцев — за разбой.
Экспертиза не выявила у осуждённого психических отклонений, все преступления он совершил в здравом уме.
В колонии Замалеев трудоустроен заведующим клубом и продолжает заниматься творчеством.