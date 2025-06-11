Самокатчик сломал ногу при столкновении с легковушкой в Нижнем Новгороде

Инцидент случился 11 июня. Во время патрулирования сотрудники мотогруппы МЧС получили сообщение о столкновении легкового автомобиля с электросамокатом. В результате аварии управлявший самокатом 21-летний молодой человек получил травму — у него диагностировали перелом ноги. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и врачи. Совместными усилиями они оказали первую помощь — наложили шину на поврежденную конечность, после чего пострадавшего доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.