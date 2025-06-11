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Самокатчик сломал ногу при столкновении с легковушкой в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на проспекте Молодежном произошло дорожно-транспортное происшествие с участием самокатчика.

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Источник: МЧС РФ

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Инцидент случился 11 июня. Во время патрулирования сотрудники мотогруппы МЧС получили сообщение о столкновении легкового автомобиля с электросамокатом. В результате аварии управлявший самокатом 21-летний молодой человек получил травму — у него диагностировали перелом ноги. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и врачи. Совместными усилиями они оказали первую помощь — наложили шину на поврежденную конечность, после чего пострадавшего доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что наезд электросамоката на 9-летнюю девочку в Нижнем Новгороде закончился проверкой СК.