Без выхода на свободу: бывшего вице-мэра Троицка оставили в СИЗО до августа

Экс-заместитель главы Троицка Андрей Андреев пробудет в следственном изоляторе до 4 августа. Челябинский областной суд оставил в силе решение о продлении ареста чиновнику, обвиняемому в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).
— Доводы стороны защиты о необходимости изменения меры пресечения на более мягкую оставлены без удовлетворения, — уточнили в пресс-службе облсуда.
Андреев, занимавший пост вице-мэра по городскому хозяйству, был задержан в марте. Следствие считает, что в августе прошлого года он получил 50 тысяч рублей от местного жителя. В обмен на деньги чиновник должен был трудоустроить мужчину администратором в парк культуры имени Томина. Сам Андреев отрицает свою причастность к преступлению, которое выявили сотрудники регионального УФСБ и полиции.