Пьяный мужчина сначала приставал к девочке, а потом напал с ножом на подростка

В Нижнем Новгороде случился конфликт, закончившийся нападением на подростка. Как рассказала телеграм-каналу SHOT одна из очевидцев, компания молодых людей отдыхала на берегу озера, когда к ним подошел неадекватный мужчина в возрасте около 50 лет.
Сначала он пытался завязать разговор о музыке, а затем стал делать неприличные предложения 12-летней девочке. Ребенок расплакался, после чего один из подростков попытался заступиться и ударил мужчину. В ответ тот достал нож и нанес парню несколько ударов в ногу.
После этого пострадавшего госпитализировали. Мужчина перед приездом скорой помощи угрожал подросткам и требовал удалить фотографии, а затем скрылся на оранжевом велосипеде.
Полиция разыскивает нападавшего.