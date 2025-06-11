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Пьяный мужчина сначала приставал к девочке, а потом напал с ножом на подростка

В Нижнем Новгороде произошел инцидент вблизи озера: 50-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к 12-летней девочке. После того как один из подростков заступился за нее, злоумышленник достал нож и ранил его в ногу. Пострадавшего госпитализировали, а нападавший скрылся на велосипеде.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
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Источник: РИА "Новости"

В Нижнем Новгороде случился конфликт, закончившийся нападением на подростка. Как рассказала телеграм-каналу SHOT одна из очевидцев, компания молодых людей отдыхала на берегу озера, когда к ним подошел неадекватный мужчина в возрасте около 50 лет.

Сначала он пытался завязать разговор о музыке, а затем стал делать неприличные предложения 12-летней девочке. Ребенок расплакался, после чего один из подростков попытался заступиться и ударил мужчину. В ответ тот достал нож и нанес парню несколько ударов в ногу.

После этого пострадавшего госпитализировали. Мужчина перед приездом скорой помощи угрожал подросткам и требовал удалить фотографии, а затем скрылся на оранжевом велосипеде.

Полиция разыскивает нападавшего.