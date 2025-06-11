Пьяный мужчина сначала приставал к девочке, а потом напал с ножом на подростка

Сначала он пытался завязать разговор о музыке, а затем стал делать неприличные предложения 12-летней девочке. Ребенок расплакался, после чего один из подростков попытался заступиться и ударил мужчину. В ответ тот достал нож и нанес парню несколько ударов в ногу.