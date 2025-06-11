Умер второй ребенок после ДТП в Верхнеуслонском районе

В среду, 11 июня, в больнице скончался второй ребенок, пострадавший в ДТП в Верхнеуслонском районе. Мальчику было 9 лет.
Авария произошла вечером 8 июня на трассе М-7. Водитель «Ниссана» на высокой скорости влетел в стоящий впереди грузовик. В результате происшествия погибла девочка, пассажирка иномарки. Водителя с мальчиком госпитализировали.
После гибели еще одного несовершеннолетнего уголовное дело переквалифицировали на ч.5 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Расследование контролирует прокуратура, сообщает надзорное ведомство Татарстана.