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Умер второй ребенок после ДТП в Верхнеуслонском районе

Девятилетний мальчик скончался в больнице.

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Источник: прокуратура Татарстана

В среду, 11 июня, в больнице скончался второй ребенок, пострадавший в ДТП в Верхнеуслонском районе. Мальчику было 9 лет.

Авария произошла вечером 8 июня на трассе М-7. Водитель «Ниссана» на высокой скорости влетел в стоящий впереди грузовик. В результате происшествия погибла девочка, пассажирка иномарки. Водителя с мальчиком госпитализировали.

После гибели еще одного несовершеннолетнего уголовное дело переквалифицировали на ч.5 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Расследование контролирует прокуратура, сообщает надзорное ведомство Татарстана.